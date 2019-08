Wojska Obrony Terytorialnej to pomysł Antoniego Macierewicza, byłego ministra obrony narodowej. Zadaniem brygad WOT jest obrona w czasie konfliktu zbrojnego, ale także pomoc podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Obrony Narodowej na terenie całej Polski powstanie 17 brygad WOT, po jednej w każdym województwie. "Terytorialsem" może zostać każdy pełnoletni, niekarany Polak, nie trzeba być żołnierzem zawodowym. W tej chwili brygady WOT liczą ok. 17 tys. osób – to dużo mniej niż planowano.