4 ZDJĘCIA Międzynarodowa wystawa psów w Poznaniu (PIOTR SKORNICKI)

To najstarsza i największa taka wystawa psów w Polsce. Co roku hodowcy prezentowali na poznańskich terenach targowych kilka tysięcy zwierząt. To drugi raz w jej historii, kiedy wystawę trzeba było odwołać. Tym razem ze względu na wściekliznę stwierdzoną u nietoperzy.