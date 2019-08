- Zrobiliśmy co w naszej mocy, by zapewnić wszystkim chętnym miejsca w szkołach i to bez wsparcia finansowego i organizacyjnego rządu - mówi wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.

16 lipca poznańscy uczniowie poznali wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich. Okazało się, że 3410 uczniów nie znalazło miejsca w żadnej szkole średniej. To rekord w skali kraju, nigdzie aż tylu kandydatów po pierwszym etapie nie zostało bez szkoły. - Nie sądziliśmy, że przybędzie aż tak wiele osób zainteresowanych nauką u nas będzie pochodziło spoza miasta, powiatu, a nawet województwa - mówi Wiśniewski.