Piłkarki Polonii Poznań zostały same w walce o uratowanie zasłużonego, lecz zadłużonego klubu. Doszło w nim bowiem do rozłamu. Drużyna seniorów, występujących w rozgrywkach poznańskiej A klasy, odłączyła się od Towarzystwa Sportowego i utworzyła własny klub - KS Polonia Poznań. Jako nowy twór piłkarze zapewnili sobie prawo do używania historycznej nazwy oraz herbu 98-letniego klubu. Na taki ruch zgodzili się WZPN oraz poznański magistrat.

O co chodzi? Piłkarze nie chcą mieć do czynienia z długami, które - jak twierdzą - wygenerowała sekcja żeńska.