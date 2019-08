W związku z wybuchem pod siedzibą redakcji Gazety Wyborczej w Poznaniu przy ul. Kościuszki nikt nie został skazany ani nawet zatrzymany. Błażej Wandtke, dziennikarz, który opisywał wtedy poznański półświatek, dotarł do gangstera, który – z drugiej ręki – opowiedział mu, jak miała wyglądać rozmowa poprzedzająca akcję. Tej barwnej opowieści nigdy nie udało mu się jednak zweryfikować do tego stopnia, by można było ją wydrukować chociaż z inicjałami gangsterów.

***

Jeden z gangsterów poszedł do bossa gangu.