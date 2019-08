Sylwia Sałwacka: Wzdychania, jęki, rytmiczne uderzenia dobiegające zza otwartych okien i balkonów. Na forach internetowych ludzie skarżą się na sąsiadów uprawiających seks latem. Lato sprzyja miłosnym uniesieniom? Kochamy się w wakacje częściej?

Prof. Zbigniew Izdebski: – Lato jest niewątpliwie okresem, który sprzyja wypoczynkowi, a kiedy jesteśmy wypoczęci chętniej podejmujemy zachowania seksualne. To, co Polakowi dziś najbardziej przeszkadza w uprawianiu seksu to właśnie stres i zmęczenie.