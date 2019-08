8 ZDJĘĆ Wojciech Dera, kibic Lecha Poznań (LUKASZ CYNALEWSKI)

- Mam hopla na punkcie wszystkiego, co ma związek z Lechem Poznań - mówi kibic Lecha Poznań Wojciech Dera. I kupuje. To znaczy, nie na wszystko go już stać. - To w zasadzie powinien robić jakiś pracownik klubu. A robię to ja. O, tu np. wisi talerz okolicznościowy z 1972 roku, na 50-lecie klubu. Kupiłem na Allegro.