Aleksandra Przybylska: Co to jest „zanzibarka”?

Katarzyna Werner: Choroba, która chwyta i nie puszcza.

To jest wirusowe czy bakteryjne?

– A co się lepiej roznosi?

Nie wiem, przecież kończyłyśmy razem politologię.

– Niech będzie, że bakteryjne. A poważnie, to mój mąż wymyślił. Byliśmy na Zanzibarze już dwa razy. Pierwszy raz z okazji mojej czterdziestki i już wtedy wróciliśmy zachwyceni, spierając się, co lepsze: to, co widzimy czy to, co jemy. Wróciliśmy do domu i trochę marudziliśmy, że fajnie byłoby żyć na Zanzibarze.