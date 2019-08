Szyperska w pobliżu ul. Garbary to w tej chwili jeden wielki parking. Część terenu w pobliżu rzeki należy do firmy Wechta i deweloper każe sobie tam płacić za parkowanie. Działka położona bliżej Garbar należy do miasta, a tam kierowcy parkują już na dziko.

Parking w miejscu skrótu

Urzędnicy chcą tę przestrzeń poprawić. I stworzyć tam płatny parking. – Póki co szukamy firmy, która utwardzi nawierzchnię i słupkami wydzieli parking. Potem poszukamy operatora, który wydzierżawi ten teren i stworzy tu płatny parking – tłumaczy Piotr Libicki, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich ds. przestrzeni publicznej.