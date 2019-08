– To, co widzimy, będzie jeszcze upiększone zielenią – zapewnia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, pokazując przebudowaną pętlę Wilczak. Nowe torowisko, trakcja, platformy przystankowe – pętla w nowej odsłonie to pierwszy namacalny krok w stronę trasy na Naramowice. Tramwaj pojedzie właśnie z Wilczaka na północ i zakończy kurs przy ul. Błażeja.

Na Wilczak w poniedziałek 2 września wróci tramwaj linii nr 3, którego nie było tu od grudnia. Prawdopodobnie także z początkiem roku szkolnego tramwaje wrócą na górny taras Rataj, więc właściwie wszystkie bimby w Poznaniu pojadą stałymi trasami.