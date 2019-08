Fani czekali na ten koncert 15 lat. Wcześniej ikona alternatywy była w Polsce tylko raz – w Sopocie, dopiero u początku swojej kariery. Plotka mówi, że tak się zrazili poziomem organizacji, że później nasz kraj omijali szerokim łukiem. Ale od tego czasu nagrali albumy, które z miejsca osiągnęły status kultowych i wyniosły zespół na piedestał.

Oczekiwania były więc ogromne. „Gazeta Wyborcza” prowadziła nawet odliczanie do dnia koncertu, codziennie publikując materiał zapowiedziowy. szumnie zatytułowanym tekście „Pokolenie Radiohead” tłumaczył fenomen zespołu: „Radiohead łączy w sobie wszystkie te cechy, które powodują, że tuż przed koncertem poziom ekscytacji objawia się drżeniem rąk: są zespołem działającym na masową wyobraźnię, a jednocześnie nie odcinają kuponów od swojej dawnej twórczości, wciąż zaskakują, wciąż nagrywają płyty, które przesłuchujemy raz po raz, nie mogąc się oderwać, ciągle są uważani za najważniejszy i najbardziej inspirujący zespół rockowy świata”. – Ekscytacja była ogromna – wspomina dziś Danielewski. – Wtedy Radiohead to była totalnie pierwsza liga. A to szczególnie dobrze działało na poznańskie ego – to było wydarzenie społeczne, a nie tylko muzyczne. Potwierdzenie, że naprawdę jesteśmy już w Europie