Łukasz Matuszewski w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu uczył informatyki. Wpisywał do dziennika oceny, chodził na rady pedagogiczne, robił kartkówki, a uczniowie zwracali się do niego per pan. I nie byłoby w tym absolutnie nic nadzwyczajnego, gdyby Łukasz też nie był uczniem tej samej szkoły.

Wszystko przez braki kadrowe

Jak to możliwe, że został nauczycielem? - Miałem braki kadrowe, nie miał kto uczyć zawodowych przedmiotów informatycznych - tłumaczy Jerzy Małecki, dyrektor ZSŁ. - Łukasz wyróżniał się spośród innych maturzystów, wygrywał konkursy, brał udział w szkoleniach i kursach.