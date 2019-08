Prof. Zawilska zmarła w piątek po ciężkiej chorobie w wieku 82 lat – potwierdza rodzina. Wykształciła pokolenia hematologów i stworzyła w Poznaniu jeden z najlepszych w kraju ośrodków leczenia skaz krwotocznych. – Pustkę po niej trudno będzie wypełnić - mówi Bernadetta Pieczyńska, szefowa poznańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.

Nie chciałam być hematologiem

Cierpliwa, uprzejma, elegancka. Ceniona i lubiana w środowisku. Zasiadała w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, ale działała w International Society on Thrombosis and Haemostasis i American Society of Hematology.