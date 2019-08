Do wypadku doszło na al. Wielkopolskiej, tuż przed przystankiem Nad Wierzbakiem, ok. godz. 8 rano. Rowerzystkę potrącił tramwaj linii nr 9. Wstępnie policja ustaliła, że do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. – Sprawę wyjaśni śledztwo – mówi Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji. – Na pewno będziemy przesłuchiwać świadków. Liczymy, że w tramwaju był monitoring, to pomoże niemal na pewno ustalić przebieg zdarzenia – mówi. Dodaje, że na razie nie wiadomo, czy rowerzystka przejeżdżała przez pasy, czy jechała po drodze i nagle skręciła na przejście dla pieszych.