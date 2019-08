– Nastroje wśród pracowników są złe, bo nie znają dnia ani godziny. Nie wiedzą, kiedy stracą pracę. Słyszymy, że firma chce poprawić rentowność i zwiększyć sprzedaż, ale jak można to zrobić przy tak okrojonej załodze? Już teraz klienci widzą puste półki i często nie mają kogo z obsługi poprosić o pomoc, bo nie ma kto pracować – mówi Elżbieta Jakubowska, przewodnicząca komisji zakładowej „Solidarności” przy Tesco Polska. Związkowcy nie dogadali się z pracodawcą co do zwolnień grupowych.