– Miałam ochotę biegać, śpiewać, bawić się w „cache-cache” między podcieniami i krzyczeć, krzyczeć ze szczęścia, że jest tak cudownie – że to bajkowe miasto należy do nas, tylko do nas na tę jedną, wybraną noc…! – notuje Aniela Sławska.

Jest lato 1939 r., kiedy spisuje wspomnienia ze studenckiej wyprawy. Objazdy naukowe były uzupełnieniem studiów z historii sztuki na Uniwersytecie Poznańskim. W 1934 r. zostały oficjalnie wpisane do programu i pozostają w nim do dziś.