Do tragedii doszło w poniedziałek na al. Wielkopolskiej, tuż przed przystankiem Nad Wierzbakiem. To popularne miejsce wśród rowerzystów, na styku parku Wodziczki i Sołackiego. Ok. ósmej rano tramwaj linii nr 9 potrącił tu rowerzystkę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu.

Kto miał jakie światło?

Okoliczności wypadku wyjaśnia prokuratura. Jeszcze tego samego dnia wpłynęły do niej materiały zebrane przez policję, a na wtorek śledczy zaplanowali sekcję zwłok. Zbierają jeszcze informacje o przebiegu tragedii, kluczowy powinien być tu zapis z monitoringu w tramwaju. – Z wstępnych ustaleń wynika, że rowerzystka skręciła na przejście dla pieszych, chcąc przejechać przez torowisko i to tam została potrącona przez tramwaj.