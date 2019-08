"Zapraszamy dzieci do naszego lokalu, ale w granicach wiekowych +6. Możecie się na nas obrazić, możecie nas hejtować, trudno. Nie pozwalamy na takie zachowania [dołączone są zdjęcia ubrudzonych krzeseł i makaronu pod stołem - przyp. red.] - tak, nie wszystkie dzieci są takie same, ale nie będziemy robić selekcji" - to fragment komunikatu zamieszczonego przez poznańską restaurację Parma i rukola w weekend.

W środę lokal zamieścił kolejny post na ten temat w podobnym tonie: "Pragniemy zapewnić, że zarówno rodziny, jak i dzieci są u nas bardzo mile widziane.