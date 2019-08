1 ZDJĘCIE Wichura powaliła też wiele drzew w Arboretum Kórnickim (Arboretum Kórnickie)

Od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze budynku przy ul. Drzewieckiego w Poznaniu, powalone drzewa spadały na samochody na Łazarzu. W samym Poznaniu strażacy wyjeżdżali na interwencje ok. 150 razy. To bilans burzy, która przeszła przez Poznań we wtorek wieczorem.