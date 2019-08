Mateusz mieszka w Poznaniu, trenuje koszykówkę, uwielbia komputery. Kilka dni przed 10. urodzinami uratował życie 30-letniemu wujkowi.

A było tak...

Upalny, sierpniowy dzień. Poznańskie Rataje. 30-letni informatyk jedzie autem z Wrześni do Poznania (to ok. 50 km), by pomóc bratu w przemeblowaniu mieszkania. Bratu właśnie urodziło się drugie dziecko.

30-latek wchodzi do pokoju, kładzie się na kanapie i traci przytomność. W domu jest jego 10-letni bratanek i matka informatyka - babcia chłopca.