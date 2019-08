Jeszcze w sierpniu 2018 roku na stadionie Warty Poznań rozgrywały się dantejskie sceny. Piłkarze ze łzami w oczach prosili ówczesnych właścicieli o wycofanie się z klubu. Od miesięcy nie otrzymywali wypłat i nie mieli już za co utrzymywać rodzin. "My nie jeździmy mercedesami" - mówili do szefa klubu, który przekonywał zawodników, że jego sytuacja też jest trudna. Zarządzana przez małżeństwo Pyżalskich spółka Family House nie była w stanie dłużej finansować drużyny pierwszoligowej.