Wraz z pierwszym dzwonkiem w szkole do normy powinna wrócić komunikacja miejska w Poznaniu. Objazdów i zmian w rozkładach jazdy było sporo, bo jak co roku MPK wykorzystuje wakacje na remonty torowisk. – Zgodnie z zapowiedziami kończą się remonty prowadzone latem, zarówno na ul. Głogowskiej jak i na Śródce. Wszystko wróci do normy od poniedziałku, dzieci mogą jeździć tramwajami do szkół – zapowiada Iwona Gajdzińska, rzeczniczka MPK.

Następne w kolejce rondo Rataje

Powrotów jest więcej – 2 września tramwaje linii nr 3 wracają na Wilczak.