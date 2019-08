Nowa pływalnia składa się z głównego basenu o długości 25 metrów i głębokości 1,8 m z sześcioma torami szerokimi na 2,5 metra każdy oraz mniejszego basenu rekreacyjnego z urządzeniami do hydromasażu. Na basenie będzie można skorzystać także z sauny parowej oraz sauny fińskiej. Do tego część fitness, eleganckie szatnie, suszarki do włosów i duże lustra na korytarzu oraz mała kawiarenka.

Cały basen jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z pływalni korzystać będą m.in. uczniowie pobliskiej sportowej szkoły podstawowej nr 14.