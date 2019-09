– Nie może być przyzwolenia na dzielenie się odpowiedzialnością oprawców z ofiarami – mówił wojewoda Zbigniew Hoffmann podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które w Poznaniu odbywały się pod pomnikiem Armii Poznań.

"Niewiedza, głupota czy prowokacja?"

- Dzisiaj musimy czytać o polskich obozach koncentracyjnych. Chciałoby się zapytać, czy to niewiedza, głupota czy prowokacja. My dzisiaj nie musimy się wykrwawiać, ale musimy walczyć o pamięć i tożsamość, to nasze zadanie i odpowiedzialność - dodał.