24 ZDJĘCIA Konferencja LCM na Politechnice Poznańskiej (Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

- Amazon zainstalował 100 tys. robotów w hurtowniach. To one wykonują najnudniejszą pracę. Co ciekawe, ludzie dobrze je przyjęli, bo nie zostali zwolnieni, a przesunięci do atrakcyjniejszych zadań. Nawet nadali imiona tym robotom, traktują jak kolegów - mówił prof. Janusz Rajski w Poznaniu podczas międzynarodowej konferencji na Politechnice Poznańskiej.