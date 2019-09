1 ZDJĘCIE Andrzej Białas (Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta)

- Andrzej umiał dać bliskim dar oswajania choroby. Potrafił też - a to bardzo rzadkie - przyjąć etap, na jakim był. "Dziś chodzę z balkonikiem i jest OK, potem będę jeździł na wózku i też będzie OK". Gdy ostatnio u niego byłam, wpychał we mnie torcik wedlowski. Nie chciałam, a Andrzej: - No zjedz, zjedz. Trzeba jeść, bo szkoda życia - opowiada o Andrzeju Białasie Dorota Raczkiewicz.