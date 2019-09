- Chcę podziękować dyrektorom poznańskich szkół średnich za to, że udało się przebrnąć przez tak trudną rekrutację podwójnego rocznika. Ale to nie koniec problemów. Niektórych z nich, jak np. plany zajęć do późna, nie da się przeskoczyć, bo szkoły nie są z gumy - mówił podczas miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. W tym roku rozpoczęcie odbyło się w Zespole Szkół nr 4 na os. Czecha, której Wiśniewski jest absolwentem. - To skutki reformy edukacji, choć niektórzy będą obarczać winą dyrektorów i samorządy - podkreślał Wiśniewski.