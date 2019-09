- Będzie dobrze, będzie dobrze. Wysoki sąd troszkę się zdenerwował, ale będzie dobrze - tak Arkadiusz Ł., ksywa "Hoss", skomentował wyrok poznańskiego sądu. Gdy policjanci wyprowadzali go z sali rozpraw, jedna z jego krewnych krzyknęła: "Don't worry, be happy, my love" ("Nie martw się, bądź szczęśliwy, kochanie").

Sąd: Sprytnie manipulowali

"Hoss" skończył dwie klasy podstawówki, potem wyemigrował do Niemiec. Po powrocie zamieszkał w Poznaniu. Według niemieckiej policji to właśnie "Hoss" już pod koniec lat 90. ubiegłego wieku wymyślił oszustwa "na wnuczka" (choć bardziej pasowałaby nazwa: "na krewnego"), a potem doprowadzał ją do perfekcji.