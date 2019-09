Dolina Cybiny na wschodzie Poznania to malowniczy, ale zaniedbany teren. Punktami odniesienia są tu cztery stawy: Olszak, Browarny, Młyński i Antoninek. To właśnie te stawy wraz z przyległą zielenią trafiły w ręce społeczników. – Będziemy dbać o porządek w stawach i okolicy. Przeprowadziliśmy już dwie akcje sprzątania śmieci, w sumie zebraliśmy ok. 20 ton! To sporo, bo przez lata teren był zanieczyszczany – opowiada Krzysztof Bartosiak z rady osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.