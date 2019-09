1 ZDJĘCIE Prace na drodze S5, na odcinku Poznań - Wronczyn (maj 2019) (GDDKiA)

Znalazł się chętny na dokończenie budowy feralnego odcinka S5 między Poznaniem a Wronczynem. Jeżeli tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ekspresówka do Wrocławia będzie przejezdna na święta. Do końca roku mają być też gotowe trzy pasy autostrady A2.