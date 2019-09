1 ZDJĘCIE Londyn, restauracja Oxo nad Tamizą. W Wielkiej Brytanii coraz popularniejszy jest zakaz wstępu dla dzieci do restauracji, w części restauracji we Francji i Włoszech zakaz obowiązuje tylko wieczorami (Fot. Grażyna Makara / Agencja Gazeta)

- Uważam, że dzieci trzeba wdrażać do życia społecznego, w tym do posiłków w miejscach publicznych. Ale na to muszą być przygotowani też sami rodzice. Jednocześnie, lokale powinny się zastanowić się, jaki chcą mieć profil, dookreślić go. To pozwoli uniknąć nieporozumień - mówi dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, ekspertka od turystyki kulinarnej