– Moja kochana żona zawsze mnie odprowadza do pracy, to znaczy schodzi ze mną do garażu, całus, ja wsiadam do auta. Kiedyś wsiadam, a byłem taki beznadziejny tego dnia i mówię: „Wiesz co, Gosia? Ja chyba niedługo umrę”. A ona tak na mnie patrzy: „To nie mam dziś robić obiadu?”. Rozładowała totalnie wszystko... Zawołałem: „No jasne, rób! A co będzie?” – opowiadał nam w rozmowie, która ukazała się w „Dużym Formacie” w sierpniu 2016 r. Na obiad był wtedy makaron w sosie pomidorowym, jego ulubiony.