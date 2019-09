Sylwia Sałwacka: Kiedy pytam neurologów i genetyków, większość mówi, że nie spotkało jeszcze takiego dziecka.

Agnieszka Pawłowska: Jeden przypadek zdarza się na milion. Zdarzył się właśnie nam. Na skutek mutacji genetycznej w organizmie Wiktorii pojawił się stan zapalny, który – w skrócie – prowadzi do niszczenia mózgowia. Organizm zaczyna traktować siebie jak wroga. Prowadzi do różnych upośledzeń. Głośno opowiadam o chorobie Wiktorii, bo mam nadzieję, że pomoże to innym rodzicom.