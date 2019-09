Agnieszka Kwiatkowska: Opozycja wygrywa wybory, zostaje pani ministrem edukacji. Od czego zaczyna pani sprzątanie bałaganu w szkołach?

Agata Gutorska: Kijem wody w rzece się nie zawróci. Wracanie do starego systemu, wydawanie milionów na kolejną reformę, to byłaby kolejna pomyłka. Więc pierwsze, co bym zrobiła, to przyjrzała się uważnie podstawom programowym, które są naprawdę przeładowane: od szkoły podstawowej do średniej. Kształcimy teoretycznie, a nie praktycznie.