„I did it my way” i „Goodbye my friends” – leciało z głośników na cmentarzu Junikowskim w czwartkowe popołudnie, gdzie rodzina i przyjaciele pożegnali Andrzeja Białasa. Piosenki były jego ulubionymi i chciał, by dokładnie te zagrano na jego pogrzebie.

- „Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.” Tak pisałeś miesiąc temu do mamy. Zawsze wiedziałeś, co i kiedy powiedzieć. Byłeś mistrzem rozśmieszania nas wszystkich.