Od samego rana w piątek pociągi z Leszna do Poznania notują ponadgodzinne opóźnienia. Setki pasażerów spóźniło się rano do pracy i szkoły. To jeszcze efekt czwartkowej, poważnej awarii sieci trakcyjnej na przejeździe kolejowym koło Starego Bojanowa. Doszło do niej ok. godz. 14. Jeden tor na tej ważnej trasie został wyłączony z ruchu właśnie z tego powodu, a że drugi tor jest remontowany w ramach wielkiej modernizacji linii z Poznania do Wrocławia, ruch pociągów między Kościanem a Lesznem został wstrzymany.