Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

- Uczę od lat tańca izraelskiego w Poznaniu. Niedawno byłam na przedstawieniu pani Krystyny Jandy "Zapiski z wygnania". Chcę to zamalować, choć wiem, że takie hasła znów się mogą pojawić. Nie zgadzam się na to. Przyszłam tu z córką Oliwką, by w przyszłości sama też zamalowywała obraźliwe hasła - mówiła pani Dorota.

To najlepsza lekcja walki z hejtem

Akcję zorganizował Maciej Krajewski, fotograf i społecznik, znany z inicjatywy Łazęga Poznańska. - Wiele osób pisało do mnie, że ten i podobne hejty zgłaszały urzędnikom i straży miejskiej, ale nie przyniosło to skutku.