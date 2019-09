Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Złota wstęga - czego nie widać zbyt dobrze na wizualizacji projektu graficznego - to pewnego rodzaju oś czasu, na której znajdują się historyczne już zdjęcia z poprzednich edycji biegu w Poznaniu.

Poznań Maraton świętuje 20-lecie

Techniczna koszulka do biegania, wyprodukowana przez firmę 4F, ma lekki oddychający materiał, nie ma za to szwów, co minimalizuje ryzyko otarć podczas długiego wysiłku.