Alicja Lehmann: Nie poszłam przed naszą rozmową obejrzeć zdjęć, bo chciałam, byście zachęciły mnie do odwiedzenia wystawy. Co tam zobaczę?

Olga Kierstan: – Nasza wystawa to dziewięć par zdjęć. Jedno jest baśniowe, drugie naturalne. Na tych baśniowych dzieci ucharakteryzowane są na postacie z baśni, ale w bardzo subtelny sposób. Na przykład Czerwony Kapturek ubrany jest w czerwoną bluzę z kapturem, a Pinokio nie ma długiego nosa, a inne szczegóły, które naprowadzają na to, jaka to jest postać.