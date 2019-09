Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W sobotę temperatura spadła do zaledwie 13 stopni. Niebo jest całkowicie zachmurzone, do tego jeszcze w nocy z piątku na sobotę rozpadało się. Deszcz odpuścił po południu, ale wieczorem znów będzie padać. W nocy temperatura może spaść nawet do 11 stopni.

Chłodno będzie także w niedzielę. Temperatura wyniesie ok. 17 stopni, ale odczuwalna może być nieco niższa. Niebo będzie zachmurzone.