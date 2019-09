Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Ul. Półwiejska, tętniący życiem poznański deptak. Przy skrzyżowaniu z ul. Długą stoi elektryczna hulajnoga na minuty. Wypożyczanie i uruchamianie jej przez smartfona już chyba nie dziwi. Ale telefon jako klucz do sklepu, pod którym stoi, jest nowością.

Take&GO to pierwszy całodobowy sklep bez tradycyjnej kasy. Instaluję aplikację na komórce, łączę ją ze swoją kartą płatniczą. Aplikacja generuje kod otwierający drzwi do sklepu. – Przyłóż kod QR do czytnika przed sklepem – instruuje.