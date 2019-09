Do incydentu z wybiciem szyby doszło w autobusie linii 193 ok. godz. 6.20 na ul. Żeromskiego, za ul. Wawrzyniaka. – Autobus jechał w kierunku Górczyna. Był długi korek i najwidoczniej pasażer się zniecierpliwił i postanowił nie czekać, aż autobus dojedzie do przystanku, dlatego wybił szybę. Wydostał się z pojazdu i zbiegł. Pasażerowie zostali ewakuowani, a autobus pojechał do zajezdni. Oszacujemy straty i złożymy wniosek do policji o ustalenie sprawcy. Zabezpieczyliśmy nagranie monitoringu – opowiada Iwona Gajdzińska, rzeczniczka MPK.