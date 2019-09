Godz. 6.20, poniedziałkowy deszczowy poranek. W korkach na ul. Żeromskiego w Poznaniu stoi autobus linii nr 193. Komuś puszczają nerwy. – Najwidoczniej pasażer się zniecierpliwił i postanowił nie czekać, aż autobus dojedzie do przystanku. Wybił szybę, wydostał się z pojazdu i zbiegł – opowiada Iwona Gajdzińska, rzeczniczka MPK. Autobus nie mógł już dojechać do celu, czyli na Górczyn. Ucierpieli pozostali pasażerowie, bo musieli się przesiąść, niejeden pewnie spóźnił się do pracy.