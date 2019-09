Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Do zdarzenia doszło w maju. Jak podaje serwis Faktykaliskie.pl, w maju 58-letni mężczyzna poprosił o schronienie mieszkankę Krotoszyna. Choć był on pod wpływem alkoholu, kobieta zaoferowała mu nocleg w budynku gospodarczym. Kiedy do niego weszli, mężczyzna zaczął grozić jej śmiercią, wyzywał ją, złapał za szyję i dusił.

Prokuratura domaga się dożywocia

Kobietę uratował sąsiad, który usłyszał jej wołanie o pomoc.