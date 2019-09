10 ZDJĘĆ inister przedsiebiorczosci i technologii Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej nt. rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce (Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta)

- W 2020 roku 15 proc. energii wytwarzanej w Polsce powinno pochodzić z odnawialnych źródeł. Zbliżyć do tego celu może energetyka prosumencka: stosunkowo niskokosztowa, a od decyzji do montażu panelu na dachu mija kilka tygodni - przekonuje Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii oraz jedynka na liście wyborczej PiS do Sejmu w Poznaniu.