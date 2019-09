Wszystko o wyborach parlamentarnych w Poznaniu i Wielkopolsce czytaj na poznan.wyborcza.pl/wybory

Poznań w sobotni poranek stał się opozycyjną stolicą Polski. Prawie w tym samym czasie zaplanowano tu konwencje Koalicji Obywatelskiej i lewicy z udziałem najważniejszych liderów opozycji.

Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiada niższe składki ZUS i plus 7,5 tys. zł rocznie do wypłaty

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zwracali się w Poznaniu przede wszystkim do przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, podkreślali gospodarność całego regionu i odwoływali się do historycznego sprzeciwu robotników wobec władzy w Czerwcu 1956. Stało się to dzień po tym, gdy minister Jadwiga Emilewicz, jedynka na poznańskiej liście wyborczej PiS do Sejmu, zapowiedziała w Bazarze, że rząd będzie pracował nad ustawą o fundacji rodzinnej, która ma ułatwić sukcesję w rodzinnych firmach.