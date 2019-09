Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Poznańska wersja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu startuje już w najbliższą niedzielę. – Każdy znajdzie coś dla siebie, będzie wiele wydarzeń. To okazja do zapoznania się z nowoczesnym transportem i zrozumienia, dlaczego warto go wybierać. Przynosi korzyści dla środowiska, ale też pozwala sprawniej poruszać się po mieście. Nie ma innej alternatywy dla korków jak rozwój transportu publicznego.