Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

– Woonerf w swoim pierwotnym, holenderskim ujęciu, oznacza ulicę z uspokojonym ruchem, ale w dzielnicy mieszkaniowej, z dopuszczeniem miejsc postojowych. W Polsce, mówiąc o woonerfach, myślimy o kilku ulicach w Łodzi, choć są one w śródmieściu i raczej nie ma tam mowy o parkowaniu. Chcemy, by ulica Kwiatowa po remoncie przypominała te łódzkie uliczki – tłumaczy Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. – Będzie to pierwszy w Poznaniu taki quasi-woonerf.