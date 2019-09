Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Grupa Stonewall zrzesza osoby LGBT i od pięciu lat organizuje poznański Marsz Równości. Nazwą nawiązuje do gejowskiego pubu w Nowym Jorku, w którym w 1969 r. doszło do zamieszek z powodu prześladowania osób homoseksualnych, co uważa się za początek ruchu LGBT.

Ale poznańskie stowarzyszenie nie ogranicza się tylko do organizacji Marszu Równości. Na co dzień prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób LGBT oraz grupy wsparcia: dla osób transpłciowych, dla rodziców osób LGBT i dla młodzieży.