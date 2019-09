38 ZDJĘĆ Demonstracja w obronie Rozbratu przeszła przez Poznań (Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

- A kto Rozbrat atakuje, niech na wojnę się szykuje! - krzyczało ok. 600 uczestników manifestacji, która przeszła przez centrum Poznania. Kiedy zatrzymali się przed komendą policji przy ul. Szylinga, kilkudziesięciu policjantów schowanych w środku, gotowych było do interwencji. Do żadnego incydentu nie doszło.